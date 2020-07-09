Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tüm faaliyet alanlarında denetimler gerçekleştirdi - Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği " Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri genelgeye göre, kahvehane, restoran, berber, Pazar yerleri ve toplu taşıma araçları gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler yaptı.
Denetimlerde işletmelerde maske, hijyen ve oturma mesafeleri başta olmak üzere ruhsat, gıda son kullanım tarihleri, ürün gramajları, fiyatları ve genel temizlik denetimleri gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.