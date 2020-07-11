Aski'nin Borçlanma Yolu Açıldı! Polatlı Temiz ve Kesintisiz suya 2 yıl sonra kavuşacak

YAVAŞ’IN ISRARI SONUÇ VERDİ: POLATLI TEMİZ VE KESİNTİSİZ SUYA KAVUŞUYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in altyapı sorunlarının çözümü için ASKİ’nin kredi yoluyla borçlandırılması talebini sık sık Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdı. Muhalefetin oylarıyla yaklaşık bir yıldır reddedilen ve ertelenen kredi talebi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı gündemine bir kez daha geldi.

Belediye Başkanı Yavaş’ın ısrarı sonuç verdi ve ASKİ’ye 472 milyon TL kredi kullandırma talebi Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile “Polatlı halkına müjde olsun. İhaleyi Polatlı’da tek seferde yapacağız. İnşallah Polatlı’daki su problemini bitireceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı halkının yıllardır çözülemeyen ve kangren haline dönüşen su sıkıntısını çözmek için verdiği sözü tuttu.

Başkan Yavaş’ın, belediye başkanı olduğu günden itibaren Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdığı Polatlı’nın altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için kredi talebi, Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

ASKİ’nin borçlanma yoluyla 472 milyon TL’lik kredi kullanmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi

Muhalefetin oylarıyla yaklaşık 1 yıldır reddedilen ve ertelenen ASKİ’nin altyapı sorunlarının çözümü için borçlanma yoluyla kredi talebi Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında tekrar gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın uzun süredir Polatlı halkına temiz ve kesintisiz su sağlamak için verdiği mücadele mutlu sonla bitti. Polatlı’nın su altyapı ihtiyacı için ASKİ’nin borçlanma yoluyla 472 milyon TL’lik kredi kullanmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile, “Israrlı mücadelemiz sonuç verdi. Yıllardır kangren haline gelmiş olan Polatlı ve Ankara’nın birçok bölgesinde acil yapılması gereken su altyapı yatırımları kredi kararı Meclis’ten oy birliği ile çıktı. Polatlı halkına müjde olsun. İhaleyi Polatlı’da yapacağız” dedi.

Başkan Yavaş, İvedik- Polatlı Ana İsale Hattı ihalesinin tek seferde yapılması için meclis görüşmeleri sırasında ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e talimat verdiğini de söyleyerek şöyle konuştu:

“Öncelikle bu rakamın çok daha üzerinde mal olacak bir şekilde ASKİ Genel Müdürüne talimat veriyorum. Benden haber beliyordu, parça parça mı yapalım yoksa tek seferde mi yapalım diye. Polatlı da ihaleyi tek seferde yaparsak 2 ya da 2,5 yılda yapılabileceğini söylediler. Tek seferde ihale yapılması için talimatı vereceğim ve inşallah Polatlı’daki su problemini de bitireceğiz.”