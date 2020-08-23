Mamak'ta Bir günde üç temel atıldı! Mamak Belediyesi iki konak bir gençlik merkezi yapımına start verdi

Mamak Belediyesi, dev yatırımlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Mamak’ın ihtiyaçlarına göre projeler üreten Mamak Belediyesi, Ortaköy ve Eski Bayındır mahalle konakları ile ve Altınevler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Gençlik Merkezi’nin temelini düzenlediği törenle attı. Üç yatırımın temeline ilk harcı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen birlikte attı. Mamak’ın birbiri ardında hayata geçirilen dev projelerle gelişerek, güzelleştiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın ve insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onları mutlu edecek hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

İçimizdeki Mamak aşkı her yıl daha da büyüyor

Pandemi sebebiyle yalnızca protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen temel atma töreninin ilki Altınevler Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ardından Ortaköy ve Eski Bayındır mahallelerine gidilerek mahalle konaklarının temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Köse, 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen 15 ayda, seçimde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “Mamak’a, Ankara’ya ve Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz. İçimizdeki Mamak aşkı her yıl daha da büyüyor. Çünkü biz işimizi aşkla sanatla yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hayata geçirdiğimiz tüm yatırımları, işimize duyduğumuz aşkla, estetik dokunuşlarla ve yenilikçi fikirlerle bir sanata dönüştürüyoruz” dedi. Köse şöyle konuştu: “Mamak bizim evimiz. Burası dün de, bugün de, yarın da ortak kaderimiz. Güzel Mamaklıların büyük bir aile olarak Mamak’ta daha huzurlu, daha mutlu yaşamasını istiyoruz. Sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak, eser belediyeciliği, gönül belediyeciliği ile sizlere hizmet etmek en büyük amacımız. Şehirleri imar edebiliriz, ama gönüllere dokunmadıktan sonra kendimizi başarılı saymayız” dedi.

Yatırımlar hız kesmeyecek

Temeli atılan tesisler hakkında da bilgi veren Köse, “ Bugün üç özel tesisin temelini atıyoruz. Bunlardan ilki Altınevler Gençlik Merkezimiz. 2000 metrekare inşaat alanına sahip merkezimiz, zemin kat ve birinci kat olmak üzere iki katlı inşa ediliyor. Zemin katta çok amaçlı salon (basketbol, voleybol, gösteri, konferans), sahne, soyunma odaları, wc, lavabo ve mescid bulunuyor. Tesisin birinci katında ise seminer salonu, el sanatları odası,zeka oyunları odası, plastik sanatlar odası, derslik ve kütüphane bulunuyor. Mamak’ın öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışıyoruz. Diğer tesislerimiz de Eski Bayındır ve Ortaköy mahallelerimizdeki mahalle konaklarımız. İki katlı inşa ettiğimiz konağımızda da konak, muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon, mutfak, mescid bulunuyor. Konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı inşa ediyoruz. Mahalle konaklarımız halkımızın, kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebilecekleri hoşça vakit geçirebilecekleri mekanlar olacak” dedi. Mamak’ın ihtiyaçlarına yönelik yatırımların hız kesmeyeceğini kaydeden Başkan Köse önümüzdeki iki ayın temel atma ve açılış ayı olacağını söyledi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da temeli atılan tesislerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atma butonuna basılarak, tesislerin yapımına start verildi.