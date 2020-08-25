Türk müteahhitler küresel pazardan aldıkları payı yükseltmeyi hedefliyor! İşte Listedeki Türk firmaları

- Listedeki Türk firmaları

Bu yıl "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan 44 Türk firması şunlar:

"Rönesans, Limak, Tekfen, Yapı Merkezi, Ant Yapı, TAV, Enka, Mapa, Kolin, Nurol, Onur, Yüksel, Gülermak, Esta, Dekinsan, Kuzu, Ad Konut, IC İçtaş, Eser, Doğuş, Summa, Çalık Enerji, Tepe, Metag, Gürbağ, AE Arma-Elektropanç, Alarko, Yenigün, Anel, Polat Yol, Gama, İlk, GAP, NATA, STFA, Cengiz, Kur, Üstay, Özkar, Makyol, MBD, Zafer, Bayburt, SMK."

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sektörün Engineering News Record (ENR) dergisinin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 44 firmayla yer almasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Küresel inşaat pazarından aldığımız yüzde 4,6'lık payı, orta vadede yüzde 7'ler seviyesine çıkarmak için de çabalıyoruz." dedi.



TMB, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin Türkiye sonuçlarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı toplantıyla duyurdu.



TMB Başkanı Yenigün, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken müteahhitlik firmalarının ve teknik müşavirlerin yurt dışındaki başarılarıyla elde ettiği sonuçların sektöre moral verdiğini söyledi.



Yenigün, ENR dergisinin her yıl yayımladığı listenin tüm ülkeler tarafından yakından takip edildiğine dikkati çekerek, bu listeyi "Küresel Devler Ligi" olarak değerlendiklerini ifade etti.



Listede 2002'de 5 firmayla temsil edilen sektörün bu yıl 44 firmayla Çin'in ardından ikinci sırada yer almasının gururunu yaşadıklarını vurgulayan Yenigün, bu firmaların 39'unun TMB üyesi olduğunu bildirdi.