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25 Ağu 2020 - 14:43

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: "Her türlü hazırlığımızı yapmıştık, ödemeler gerçekleşmişti. Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Maalesef Kovid-19 salgını bizleri de vurdu. Dünya Motokros Şampiyonası'nı 2021'de çok daha büyük coşkuyla, çok daha büyük sporcu katılımıyla gerçekleştireceğiz"