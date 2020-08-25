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- 25 Ağu 2020 - 14:43 G: 25 Ağu 2020 - 14:44

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: "Her türlü hazırlığımızı yapmıştık, ödemeler gerçekleşmişti. Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Maalesef Kovid-19 salgını bizleri de vurdu. Dünya Motokros Şampiyonası'nı 2021'de çok daha büyük coşkuyla, çok daha büyük sporcu katılımıyla gerçekleştireceğiz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP of Turkey) Türkiye ayağının, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle yapılmayacağını duyurdu.

- "Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu"

- "Maalesef Kovid-19 salgını bizleri de vurdu"

25 Ağu 2020 - 14:43 AA Afyonkarahisar- Spor

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