Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: "Her türlü hazırlığımızı yapmıştık, ödemeler gerçekleşmişti. Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Maalesef Kovid-19 salgını bizleri de vurdu. Dünya Motokros Şampiyonası'nı 2021'de çok daha büyük coşkuyla, çok daha büyük sporcu katılımıyla gerçekleştireceğiz"
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP of Turkey) Türkiye ayağının, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle yapılmayacağını duyurdu.
- "Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu"
- "Maalesef Kovid-19 salgını bizleri de vurdu"
25 Ağu 2020 - 14:43 AA Afyonkarahisar- Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.