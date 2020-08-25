AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana'daki orman yangınından etkilenen köylerde inceleme:

Çelik, bölgeye ilk yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çıkardığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD ekiplerimiz köyleri geziyorlar. Kimin evi, malı yandı, tarlasına zarar geldi bunu tespit edecekler. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında bahsetti, devletimiz, bakanlıklarımızın yetkilileri, AFAD yetkilileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri burada. Acil olarak, şimdi kaybı olan vatandaşlarımıza Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın gönderdiği maddi destek dağıtılacak."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Burada görülen zararlar tanzim edilecek. Burası bir an evvel normal hayatına döndürülsün diye elden gelen her şey yapılacak. Devlet sizin devletiniz, devlet milletin devleti." dedi.