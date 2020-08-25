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- 25 Ağu 2020 - 20:06 G: 25 Ağu 2020 - 20:07

ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake felçli kaldı! Yüzlerce kişi sokağa döküldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi. Polis şiddeti protestoları sokağa çıkma yasağına rağmen kesilmedi. Siyahi Amerikalı Jacob Blake polis kurşunuyla ağır yaralandı. Blake'in üç çocuğu babalarının polis tarafından vurulduğunu gördü. Yüzlerce kişi sokağa döküldü

ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake felçli kaldı! Yüzlerce kişi sokağa döküldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi.

Blake'in babası, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğluyla aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, Blake'in, oğlunun 8'inci doğum günü için hazırlık yaptığını dile getirdi.

Akşam saatlerinde oğlunun polis tarafından sekiz defa vurulduğunu öğrendiğini aktaran babası, 18 dakika sonra ise olayın kayda alındığı sosyal medyada yer alan videoyu izlediğini kaydetti.

Blake'in eşi Laquisha Booker ise polisin ateş açtığında üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu ve bu sırada çocukların çığlık attığını ifade etti.

25 Ağu 2020 - 20:06 AA Ankara- Dünya

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