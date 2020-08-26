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- 26 Ağu 2020 - 08:40 G: 26 Ağu 2020 - 08:46

Başkentte korkutan olay: Ulus Rüzgarlı Caddesi'nde Silahlı kavgada, 4 yaralı

Ankara'da bir restoranda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ulus Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir restoranda, Ö.Y. ile H.Y, B,I, E.A. ve A.D. arasında tartışma çıktı.

Başkentte korkutan olay: Ulus Rüzgarlı Caddesi'nde Silahlı kavgada, 4 yaralı

26 Ağu 2020 - 08:40 AA Ankara- Asayiş

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