Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Ağu 2020 - 08:40

Başkentte korkutan olay: Ulus Rüzgarlı Caddesi'nde Silahlı kavgada, 4 yaralı

Ankara'da bir restoranda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ulus Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir restoranda, Ö.Y. ile H.Y, B,I, E.A. ve A.D. arasında tartışma çıktı.