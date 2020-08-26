Çocuklar gürültü yaptı... Eltisinin kanını akıttı!

Çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakladı.

Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, merkez İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta N.A. (38) ile alt katta oturan eltisi Ş.A. (35) arasında çocukların gürültü yapmasından dolayı tartışma çıktı.