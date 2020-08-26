26 Ağu 2020 - 13:08 Güncelleme: 26 Ağu 2020 - 13:43
Çocuklar gürültü yaptı... Eltisinin kanını akıttı!
Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakladı.
Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta N.A. (38) ile alt katta oturan eltisi Ş.A. (35) arasında çocukların gürültü yapmasından dolayı tartışma çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.