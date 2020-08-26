26 Ağu 2020 - 22:42 Güncelleme: 26 Ağu 2020 - 22:43
Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven: "Trabzonspor olarak evimizde başlamak bizim için memnuniyet verici" Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: "21 takımlı fikstür çekildi. Çok uzun bir maraton. Allah sporcularımıza güç kuvvet versin"
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı
Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.