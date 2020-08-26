Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Ağu 2020 - 22:42

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven: "Trabzonspor olarak evimizde başlamak bizim için memnuniyet verici" Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: "21 takımlı fikstür çekildi. Çok uzun bir maraton. Allah sporcularımıza güç kuvvet versin"