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- 26 Ağu 2020 - 23:32 G: 26 Ağu 2020 - 23:33

Sanatçı Kıraç "Arabada Konser" etkinliğinde müzikseverlerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Arabada Konser" etkinliğinde sanatçı Kıraç, hayranlarının karşısına çıktı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Sanatçı Kıraç "Arabada Konser" etkinliğinde müzikseverlerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Arabada Konser" etkinliğinde sanatçı Kıraç, hayranlarının karşısına çıktı. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelen katılımcılar, ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı.

Araçların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldığı organizasyonda, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, konser öncesinde Kıraç'a kentin de plakası olan 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti.

26 Ağu 2020 - 23:32 AA Kocaeli- Magazin

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