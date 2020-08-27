27 Ağu 2020 - 12:33 Güncelleme: 27 Ağu 2020 - 12:34
Engelli çocukların yüzünü güldürecek "engelsiz park" açıldı
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından engelli çocukların yaşıtlarıyla bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynamaları için yapılan "engelsiz park" açıldı.
Engelli çocukların yüzünü güldürecek "engelsiz park" açıldı
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından engelli çocukların yaşıtlarıyla bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynamaları için yapılan "engelsiz park" açıldı.
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27 Ağu 2020 - 12:33 AA Tekirdağ- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.