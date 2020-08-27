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- 27 Ağu 2020 - 12:33 G: 27 Ağu 2020 - 12:34

Engelli çocukların yüzünü güldürecek "engelsiz park" açıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından engelli çocukların yaşıtlarıyla bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynamaları için yapılan "engelsiz park" açıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Engelli çocukların yüzünü güldürecek "engelsiz park" açıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından engelli çocukların yaşıtlarıyla bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynamaları için yapılan "engelsiz park" açıldı.

27 Ağu 2020 - 12:33 AA Tekirdağ- Belediyeler

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