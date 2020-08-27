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27 Ağu 2020 - 12:33

Engelli çocukların yüzünü güldürecek "engelsiz park" açıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından engelli çocukların yaşıtlarıyla bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynamaları için yapılan "engelsiz park" açıldı.