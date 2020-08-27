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27 Ağu 2020 - 15:36

TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Libya'da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.