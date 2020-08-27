TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Libya'da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Libya'da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.