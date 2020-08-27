Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terörist Tarrant'a verilen cezayı değerlendirdi:
"Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir." ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.