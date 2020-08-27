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- 27 Ağu 2020 - 17:37 G: 27 Ağu 2020 - 17:39

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terörist Tarrant'a verilen cezayı değerlendirdi:

"Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir." ifadelerini kullandı.

27 Ağu 2020 - 17:37 AA Ankara- Gündem

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