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- 28 Ağu 2020 - 01:41 G: 28 Ağu 2020 - 01:42

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu Sağlık Bakanı Koca: "Son dönemde iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak" Çorum'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında düğün, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi etkinlikler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlamalar getirildi Malatya'n

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı.

28 Ağu 2020 - 01:41 AA Ankara- Sağlık

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