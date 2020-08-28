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- 28 Ağu 2020 - 01:46 G: 28 Ağu 2020 - 01:47

Trump yönetimi 150 milyon "hızlı Kovid-19 testi" satın alacak

Beyaz Saray, ABD'de 150 milyon, 15 dakika içinde sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi satın alacağını ve bunu ülke geneline dağıtacağını açıkladı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Trump yönetimi 150 milyon "hızlı Kovid-19 testi" satın alacak

Beyaz Saray, ABD'de 150 milyon, 15 dakika içinde sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi satın alacağını ve bunu ülke geneline dağıtacağını açıkladı.

28 Ağu 2020 - 01:46 AA - Gündem

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