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28 Ağu 2020 - 01:46

Trump yönetimi 150 milyon "hızlı Kovid-19 testi" satın alacak

Beyaz Saray, ABD'de 150 milyon, 15 dakika içinde sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi satın alacağını ve bunu ülke geneline dağıtacağını açıkladı.