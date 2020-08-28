Dolar düşüşe geçti! - 28 Ağustos 2020

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,3370'ten işlem görüyor.



Dün, en düşük 7,3100 en yüksek 7,3818 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 7,3594'ten tamamladı.



Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,3370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 8,7290'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,7465'ten satılıyor.