Dolar düşüşe geçti! - 28 Ağustos 2020
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,3370'ten işlem görüyor.
Dolar düşüşe geçti! - 28 Ağustos 2020
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,3370'ten işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,3100 en yüksek 7,3818 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 7,3594'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,3370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 8,7290'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,7465'ten satılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.