Çukur Arık Böke kuzeni Seren kimdir? İrem Sak kimdir? Kaç yaşında, nereli, babası? Evli mi?
Son dönemde hem oynadığı dizilerle, hemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hep gündemde olan İrem Sak Çukur dizisine dahil oldu. Sevilen ve çok takip edilen Çukur dizisine Seren karakteri ile dahil olan İrem Sak Kimdir, İrem Sak Kaç yaşında ve oynadığı filmler merak edilmektedir. İşte haber detayı..
Sevilen ve takip edilen Çukur dizisine Seren karakterini canlandırması beklenen ve kadroya dahil olan İrem Sak Kimdir, İrem Sak Kaç yaşında ve İrem Sak'ın oynadığı filmler merak edilmektedir.
Çukur 4. Sezon oyuncu kadrosuna İrem Sak da dahil edildi. Yeni sezona bomba gibi giriş yapmak isteyen Çukur dizisinde Seren karakteri Arık Böke’nin kuzenini canlandıracak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.