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28 Ağu 2020 - 12:20

Çukur Arık Böke kuzeni Seren kimdir? İrem Sak kimdir? Kaç yaşında, nereli, babası? Evli mi?

Son dönemde hem oynadığı dizilerle, hemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hep gündemde olan İrem Sak Çukur dizisine dahil oldu. Sevilen ve çok takip edilen Çukur dizisine Seren karakteri ile dahil olan İrem Sak Kimdir, İrem Sak Kaç yaşında ve oynadığı filmler merak edilmektedir. İşte haber detayı..