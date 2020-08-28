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- 28 Ağu 2020 - 12:20 G: 28 Ağu 2020 - 13:04

Çukur Arık Böke kuzeni Seren kimdir? İrem Sak kimdir? Kaç yaşında, nereli, babası? Evli mi?

Son dönemde hem oynadığı dizilerle, hemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hep gündemde olan İrem Sak Çukur dizisine dahil oldu. Sevilen ve çok takip edilen Çukur dizisine Seren karakteri ile dahil olan İrem Sak Kimdir, İrem Sak Kaç yaşında ve oynadığı filmler merak edilmektedir. İşte haber detayı..

Tolga dumana
Tolga dumana Tüm Haberleri

Sevilen ve takip edilen Çukur dizisine Seren karakterini canlandırması beklenen ve kadroya dahil olan İrem Sak Kimdir, İrem Sak Kaç yaşında ve İrem Sak'ın oynadığı filmler merak edilmektedir. 

Çukur 4. Sezon oyuncu kadrosuna İrem Sak da dahil edildi. Yeni sezona bomba gibi giriş yapmak isteyen Çukur dizisinde Seren karakteri Arık Böke’nin kuzenini canlandıracak.

28 Ağu 2020 - 12:20 Ankara- Magazin

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Çukur Arık Böke kuzeni Seren kimdir? İrem Sak kimdir? Kaç yaşında, nereli, babası? Evli mi? mask
Çukur Arık Böke kuzeni Seren kimdir? İrem Sak kimdir? Kaç yaşında, nereli, babası? Evli mi?
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