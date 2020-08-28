Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı mı? Üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
YKS Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı mı sorusu Üniversitelere kayıt yaptıracak öğrencilerin cevabını aradığı merak konusu oldu. YÖK yapmış olduğu açıklama ile Üniversiteyi kazanan adaylar için kayıt tarihlerini güncelledi. İşte Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı mı? Üniversite kayıt tarihleri ne zaman haber detayı…
Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı mı? Üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
YÖK Üniversite kayıt tarihleri hakkında yaptığı açıklamada, Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
Elektronik kayıt nedir? Elektronik kayıt ne zaman başlıyor
Yükseköğretim kurumlarına elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kadar kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı mı?
YÖK Üniversite yerleştirme sonuçlarını 26 Agustus 2020 tarihinde açıkladı. Öğrenciler tarafından beklenen ve geç açıklanan Üniversite yerleştirme sonuçları nedeniyle, kayıt işlemlerinin yetiştirilemeyeceği telaşına kapıldılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.