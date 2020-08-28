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28 Ağu 2020 - 17:09

MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.