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- 28 Ağu 2020 - 17:09 G: 28 Ağu 2020 - 17:10

MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi. 

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi. 

28 Ağu 2020 - 17:09 AA Ankara- Eğitim

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