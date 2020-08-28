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- 28 Ağu 2020 - 17:25 G: 28 Ağu 2020 - 17:26

Messi'nin yeni adresi Premier Lig olacak mı?

İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini belirtti.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde Manchester City'ye gitme olasılığının ilk sırada olduğunu yazmıştı.

İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini belirtti.

28 Ağu 2020 - 17:25 AA Ankara- Spor

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