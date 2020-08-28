28 Ağu 2020 - 17:25 Güncelleme: 28 Ağu 2020 - 17:26
Messi'nin yeni adresi Premier Lig olacak mı?
İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini belirtti.
İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde Manchester City'ye gitme olasılığının ilk sırada olduğunu yazmıştı.
İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.