Bay Yanlış dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Bay yanlış dizisi hangi gün yayınlanıyor konusu nedir?

Bay Yanlış Dizisi Fox TV

Bay Yanlış dizisi bir Gold Film yapımıdır. İlk bölümü 2020 Haziran ayında FOX Tv ekranlarında yayınlanmıştır. Dizinin hayata geçmesinde büyük emeği olan ve aynı zamanda Yönetmenliğini de yapan Deniz YORULMAZER’dir.

Bay Yanlış dizisinin senaristleri ise Aslı ve Banu zengin yapmaktadır.

Bay Yanlış Dizisi Fox TV



Bay Yanlış dizisi bir Gold Film yapımıdır. İlk bölümü 2020 Haziran ayında FOX Tv ekranlarında yayınlanmıştır. Dizinin hayata geçmesinde büyük emeği olan ve aynı zamanda Yönetmenliğini de yapan Deniz YORULMAZER’dir.



Bay Yanlış dizisinin senaristleri ise Aslı ve Banu zengin yapmaktadır.