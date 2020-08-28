Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Ağu 2020 - 18:37 G: 28 Ağu 2020 - 18:48

Bay Yanlış dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Bay yanlış dizisi hangi gün yayınlanıyor konusu nedir?

FOX TV’nin sevilerek izlenen Bay Yanlış dizisinin detayları da izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Bay Yanlış dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Bay yanlış dizisi hangi gün yayınlanıyor konusu nedir? İşte Haber detayı

Bay Yanlış Dizisi Fox TV

Bay Yanlış dizisi bir Gold Film yapımıdır. İlk bölümü 2020 Haziran ayında FOX Tv ekranlarında yayınlanmıştır. Dizinin hayata geçmesinde büyük emeği olan ve aynı zamanda Yönetmenliğini de yapan Deniz YORULMAZER’dir.

Bay Yanlış dizisinin senaristleri ise Aslı ve Banu zengin yapmaktadır.

Bay Yanlış Dizisi Fox TV

Bay Yanlış dizisi bir Gold Film yapımıdır. İlk bölümü 2020 Haziran ayında FOX Tv ekranlarında yayınlanmıştır. Dizinin hayata geçmesinde büyük emeği olan ve aynı zamanda Yönetmenliğini de yapan Deniz YORULMAZER’dir.

Bay Yanlış dizisinin senaristleri ise Aslı ve Banu zengin yapmaktadır.

28 Ağu 2020 - 18:37 Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bay Yanlış dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Bay yanlış dizisi hangi gün yayınlanıyor konusu nedir? mask
Bay Yanlış dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Bay yanlış dizisi hangi gün yayınlanıyor konusu nedir?
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 184 bin 927'ye yükseldi mask
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 184 bin 927'ye yükseldi
Messi'nin yeni adresi Premier Lig olacak mı? mask
Messi'nin yeni adresi Premier Lig olacak mı?
Sağlık personelinin dikkati sayesinde düğün ertelendi mask
Sağlık personelinin dikkati sayesinde düğün ertelendi
MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi mask
MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi
The Simpsons kehanetleri! Trump gerçekten öldü mü? mask
The Simpsons kehanetleri! Trump gerçekten öldü mü?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL