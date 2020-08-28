Bay Yanlış dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Bay yanlış dizisi hangi gün yayınlanıyor konusu nedir?
FOX TV’nin sevilerek izlenen Bay Yanlış dizisinin detayları da izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Bay Yanlış dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Bay yanlış dizisi hangi gün yayınlanıyor konusu nedir? İşte Haber detayı
Bay Yanlış Dizisi Fox TV
Bay Yanlış dizisi bir Gold Film yapımıdır. İlk bölümü 2020 Haziran ayında FOX Tv ekranlarında yayınlanmıştır. Dizinin hayata geçmesinde büyük emeği olan ve aynı zamanda Yönetmenliğini de yapan Deniz YORULMAZER’dir.
Bay Yanlış dizisinin senaristleri ise Aslı ve Banu zengin yapmaktadır.
Bay Yanlış Dizisi Fox TV
Bay Yanlış dizisi bir Gold Film yapımıdır. İlk bölümü 2020 Haziran ayında FOX Tv ekranlarında yayınlanmıştır. Dizinin hayata geçmesinde büyük emeği olan ve aynı zamanda Yönetmenliğini de yapan Deniz YORULMAZER’dir.
Bay Yanlış dizisinin senaristleri ise Aslı ve Banu zengin yapmaktadır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.