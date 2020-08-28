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- 28 Ağu 2020 - 18:53 G: 28 Ağu 2020 - 18:54

Uyuşturucuyu protez bacağının içerisine saklamış

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Uyuşturucuyu protez bacağının içerisine saklamış

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

28 Ağu 2020 - 18:53 AA Muş- Asayiş

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