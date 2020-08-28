Uyuşturucuyu protez bacağının içerisine saklamış

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.