Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni! Süleyman Soylu'dan Önemli Açıklamalar...

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Bölgesel ve küresel etkinliği artan, oyuncu değil oyun kurucu olan bir Türkiye için hep birlikte çok çalışacağız." dedi.

Erdil, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin önündeki hedeflerin belli olduğunu ve küresel rekabetin dışında kalınamayacağını belirten Erdil, "Bizi biz yapan değerlerden, merhametimizden, milli ve manevi değerlerimizden ayrılamayız. Bölgesel ve küresel etkinliği artan, oyuncu değil oyun kurucu olan bir Türkiye için hep birlikte çok çalışacağız." diye konuştu.

Erdil, 21. yüzyılın başından itibaren pek çok alanda olduğu gibi güvenlik alanında da hem strateji hem de kapasite farkı yaşandığına işaret ederek, "Üç kıtanın kesişim noktasında bulunan Türkiye pek çok ülke tarafından, pek çok ülke vatandaşı tarafından hedef ülke olarak belirtilmektedir. Bu nedenle de emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik birimlerimiz hem karada hem de Mavi Vatan'da durmaksızın güvenlik hizmetlerinde devam edecektirler." değerlendirmesinde bulundu.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nin Türkiye'nin geleceğine ve milletine büyük hizmet verecek gönülden bağlı gençler yetiştirdiğini vurgulayan Erdil, "Çünkü kendi bağlılığını ülkesine, yeminini milletine sunmayanların ülkemize nedenli acılar yaşattığına bir çok defa şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık tehditlerin bizi bulmasını beklemiyoruz, tüm tehditleri aynı cephede görüp kaynağında yok etmek üzere hareket ediyoruz. Keza mücadelemiz sadece silahlı operasyonlarla sınırlı değildir artık sadece terörle değil sosyal ve ekonomik politikalarımızla, iletişim mekanizmalarımızla beraber terörizmle mücadele ediyoruz."

Törene, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

Jandarma ve sahil güvenlik sınıfında mezun olan subay ve astsubaylardan dönem birincileri tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı.

Törende, 2019-2020 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 688 subay ile 4 bin 467 astsubay olmak üzere toplam 5 bin 155 öğrenci mezun oldu.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Trafikte yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Soylu, böylece can kayıplarında 2015 yılına göre yüzde 27 azalış elde ettiklerini aktardı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine değinen Soylu, “Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde. Bugün milletimiz uykusundayken, evlatlarımız Kars'ta Kağızman'da kırsalda hem de 1'i turuncu, 2'si gri renk olmak üzere bir grubu daha imha ettiler. Allah onlardan razı olsun. Nasıl bir mücadele verdiklerini biliyoruz." dedi.

Gidilemez yerlere gittiklerini vurgulayan Soylu, "Onların sayesinde vatandaşımız huzur, güven içerisinde. Geçtiğimiz bayramı, Cudi'nin göbeğinde yüz yıllarca milletin bayram namazlarını kıldığı Sefine'de kıldık. Yıllardır hasretti oraya milletimiz, insanımız ama şimdi sizlerin sayesinde, ortaya koyduğunuz gayretle, cesaretle, bugün vatanını canından aziz bilen, şahadeti bir şeref mertebesi sayan, gözünü kırpmadan bu toprağı koruyan, kollayan evlatlarımızın sayesinde." diye konuştu.

Soylu, bugün jandarmanın, polisin, korucuların sadece 780 bin kilometrekarede değil, sınırların dışında da insanlığa ders verdiğinin altını çizdi.

Mezunlara, "Sadece bu ülkede jandarma olmuyorsunuz, sadece bu ülkede sahil güvenlik olmuyorsunuz." diye seslenen Soylu, "Dünyaya bütün medeniyetimizi nakşetmek için bir göreve başlıyorsunuz. Hiç merek etmeyin şehit olan arkadaşlarımız şu an sizle beraber, omuzunuzun yanında sizin muhafızınızdır." ifadesini kullandı.

Soylu, 13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir. Güney sınırımızda yaptığımız üç büyük operasyonla, Zeytindalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı ile ülkemize yönelik bir terör kumpasını dağıttık. Libya meselesinde attığımız adımla ülkemizin Orta Doğu ve Akdeniz güvenliğini farklı bir noktaya getirdik. Uyuşturucu ile mücadelede stratejimizi değiştirdik, madde bağlantılı ölümlerde 941'den 342'ye gerilettik."

-Kaçak göçle mücadele

Afet yönetiminde de strateji değiştirdiklerini, bugün selden depreme kadar her afette hızlı ve etkin bir müdahale kapasitesine sahip oldukların belirten Soylu, hiçbir vatandaşı bu afetlerde yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

Soylu, göç yönetiminde dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, insani bir anlayış ortaya koyduklarını dile getirerek, "Bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı, bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı." dedi.

Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin yasal olarak bulunduğunu anımsatan Soylu, "Milletimizin feraseti ve vicdanı, devletimizin yönetim becerisiyle, kamu düzenimizde herhangi bir sorun olmadan bu meseleyi yönetmeye devam etmekteyiz." diye konuştu.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizlerin de katılmasıyla 15 Temmuz ihanetinden sonra bu akademiden 1549 subay, 12 bin 826 astsubay olmak üzere toplam 14 bin 375 arkadaşımızı mezun etmiş oluyoruz. Bu önemli bir yenilenme ve önemli bir kapasitedir. Aramızda bir kamera ve video bağlantısı olsa bile, sizlerdeki heyecanı, sizlerdeki duyguyu hissetmekte zorlanmıyorum. Eğitiminizi tamamladığınızı, bu üniformaya layık olduğunuzu biliyor ve görüyorum ama bir adetimiz var. Videodan da olsa yerine getirmek, sözü ağızdan duymak istiyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2019-2020 dönem mezunları, sizlere şunu söylemek isterim, bilmelisiniz ki bundan sonra bu ülkenin dağı, denizi, havası sizlere emanettir. Bayrağı, vatanı, devleti, milleti sizlere emanettir. Vatandaşın canı, malı, namusu sizlere emanettir. Kato, Gabar, Pülümür, İstanbul, Ankara, Antalya, Ege, Akdeniz sizlere emanettir. Mazlum, garip gureba, yetim, sizlere emanettir. Ecdad yadigarı ve şehitlerin emaneti olan o üzerinize giydiğiniz şerefli üniforma, artık sizlere emanettir."

Subay ve astsubaylara, "Hazır mısınız" sorusunu yönelten Soylu, "daima hazır" yanıtı üzerine, şunları kaydetti:

"Allah sizlerden razı olsun. Cenabı Hak hepinizi, hepimizi muvaffak eylesin. Yolunuzdan şaşırtmasın, ayağınıza taş değdirmesin. Sizlere nasihatim uzun değildir. Mesleğiniz dikkat mesleğidir, dikkatli olun. Hiçbir yanlış işin içerisinde olmayın. Hukuktan, ahlak ve vicdandan asla ayrılmayın. Yapacağınız her işin bu dünyada hesabı olacağı gibi, hiç unutmayın asıl mahşerde bir hesabı vardır. Bu anlayışla hareket ederseniz, yolunuzu şaşırmazsınız ve onurla teslim aldığınız bu üniformayı yine onurla gelecek nesillere teslim edersiniz. "

Soylu, dört yıldır İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğunu, yapılan hataların rutine alışmaktan ve tedbirsiz davranmaktan kaynaklandığını gördüğüne dikkati çekerek, bu konularda dikkatli olunmasını istedi.

Teröriste gerektiği gibi muamele etmelerini, hiç acımamalarını isteyen Soylu, "Ama milletimizin huzurunda Yunus'un, Mevlana'nın ve medeniyetimizin söyledikleri gibi boynunuzu eğik tutun. Sizden benim de herkesin beklediği de odur." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı dileklerini ve ailelerine selamlarını da mezun olan subay ve astsubaylara iletti.