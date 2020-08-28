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- 28 Ağu 2020 - 23:37 G: 28 Ağu 2020 - 23:39

TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın kendi imkanlarına gücüne bakmaksızın Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet olduğunu söyledi. 

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

TBMM Başkanı Şentop: " Yunanistan kendi imkanlarına gücüne bakmaksızın Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın kendi imkanlarına gücüne bakmaksızın Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet olduğunu söyledi. Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılış törenine katıldı.

28 Ağu 2020 - 23:37 AA Tekirdağ- Siyaset

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