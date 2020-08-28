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28 Ağu 2020 - 23:48

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809'a çıktı Sağlık Bakanı Koca: "Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor" "Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" Ko