İstanbul'da vahşet! Önce kadın arkadaşını öldürdü sonra intihar etti
Necati Yılmaz (51) ile Türkmenistan asıllı Arzugül Komekova'nın (35) cesetleriyle karşılaştı. Yılmaz'ın, Komekova'yı öldürüp kendi yaşamına da son verdiği ihtimali üzerinde duran polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişinin aynı tabancayla hayatına son verdiği leri sürüldü. Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi Harman Sokak'ta silah sesleri duyan semt sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Silah sesi gelen eve giren ekipler, Necati Yılmaz (51) ile Türkmenistan asıllı Arzugül Komekova'nın (35) cesetleriyle karşılaştı. Yılmaz'ın, Komekova'yı öldürüp kendi yaşamına da son verdiği ihtimali üzerinde duran polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.