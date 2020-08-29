Başkan Altınok: ''Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz''
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye kaynaklarını verimli kullanarak yapılan yatırımlar sayesinde Keçiören Belediyesini Türkiyenin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini belirtti.
Başkan Altınok: '' Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz''
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye kaynaklarını verimli kullanarak yapılan yatırımlar sayesinde Keçiören Belediyesini Türkiye’nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini belirtti.
Altınok, belediye öz kaynaklarıyla bir yandan borçların ödendiğini öte yandan ise ilçeye kârlı yatırımlar yapıldığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:
29 Ağu 2020 - 12:14 Ankara/ Keçiören- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.