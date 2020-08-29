Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Ağu 2020 - 12:14 G: 29 Ağu 2020 - 12:15

Başkan Altınok: ''Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye kaynaklarını verimli kullanarak yapılan yatırımlar sayesinde Keçiören Belediyesini Türkiyenin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Başkan Altınok: '' Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye kaynaklarını verimli kullanarak yapılan yatırımlar sayesinde Keçiören Belediyesini Türkiye’nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini belirtti.

Altınok, belediye öz kaynaklarıyla bir yandan borçların ödendiğini öte yandan ise ilçeye kârlı yatırımlar yapıldığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

29 Ağu 2020 - 12:14 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da 96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi mask
Ankara'da 96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan Uyarı! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan Uyarı!
Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? Duyunca şaşıracaksınız! mask
Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? Duyunca şaşıracaksınız!
O ilde bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı mask
O ilde bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kerbela şehitleri Kars'ta anıldı mask
Kerbela şehitleri Kars'ta anıldı
Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan askerimiz için tören mask
Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan askerimiz için tören

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL