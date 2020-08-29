Başkan Altınok: '' Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye kaynaklarını verimli kullanarak yapılan yatırımlar sayesinde Keçiören Belediyesini Türkiye’nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini belirtti.



Altınok, belediye öz kaynaklarıyla bir yandan borçların ödendiğini öte yandan ise ilçeye kârlı yatırımlar yapıldığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı: