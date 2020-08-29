Selde mahsur kalan aile "Daha zorda olanlar var" diye helikopterle kurtarılmayı istemedi
Giresun'un Espiye ilçesinde sel nedeniyle yolda mahsur kalıp terk edilmiş bir eve sığınan 7 kişi, köylerine yürüyerek 3 günde vardı 72 yaşındaki Nokta Çalışkan: "AFAD'dan 'Helikopter gönderelim.' dediler. 'Buraya kadar kendi imkanlarımızla geldik, başka yerlere gitsin.' dedik"
Selde mahsur kalan aile "Daha zorda olanlar var" diye helikopterle kurtarılmayı istemedi
Giresun'un Espiye ilçesinde yaklaşık bir hafta önce yaşanan sel nedeniyle yolda mahsur kalan, AFAD'ın "helikopterle kurtarma" teklifini daha zor durumdakilere yardımda bulunulması için kabul etmeyen aynı aileden 7 kişi, köylerine yürüyerek 3 günde geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Espiye'den 43 kilometre uzaktaki Erincek köyünün yolu trafiğe kapandı. İlçeden köye gitmek için araçla yola çıkan 72 yaşındaki Nokta Çalışkan ile çocukları ve torunları, sel ve heyelan nedeniyle mahsur kaldı. Çalışkan ailesi, dönerek yakındaki köyde terk edilmiş bir eve sığındı. Yardım için aradıkları AFAD'ın "helikopterle kurtarma" teklifini "Daha zor durumda olanlar var." diye istemeyen Nokta Çalışkan ve ailesi, zorlu yollardan geçerek köylerine 3 günde vardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.