29 Ağu 2020 - 15:53 Güncelleme: 29 Ağu 2020 - 15:54
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz değerlendirmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz'le hiçbir bağlantısı olmayan, sınırı olmayan bazı ülkelerin de kendi çıkarları, menfaatleri için bölgedeki halkların çıkar ve menfaatlerini çiğneyerek gasbetmeye çalışma niyetiyle bu bölgeye üşüştüğünü görüyoruz." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz değerlendirmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz'le hiçbir bağlantısı olmayan, sınırı olmayan bazı ülkelerin de kendi çıkarları, menfaatleri için bölgedeki halkların çıkar ve menfaatlerini çiğneyerek gasbetmeye çalışma niyetiyle bu bölgeye üşüştüğünü görüyoruz." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.