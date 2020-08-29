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29 Ağu 2020 - 15:53

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz değerlendirmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz'le hiçbir bağlantısı olmayan, sınırı olmayan bazı ülkelerin de kendi çıkarları, menfaatleri için bölgedeki halkların çıkar ve menfaatlerini çiğneyerek gasbetmeye çalışma niyetiyle bu bölgeye üşüştüğünü görüyoruz." dedi.