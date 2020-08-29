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- 29 Ağu 2020 - 18:06 G: 29 Ağu 2020 - 18:07

Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

29 Ağu 2020 - 18:06 AA Ankara- Gündem

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