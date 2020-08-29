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- 29 Ağu 2020 - 19:07 G: 29 Ağu 2020 - 19:09

Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, çocuklara kırtasiye setleri dağıttı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, çocuklara kırtasiye setleri dağıttı. Prizren şehrinde düzenlenen törende Boşnak öğrencilere eğitim malzemeleri dağıtıldı.

29 Ağu 2020 - 19:07 AA - Gündem

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