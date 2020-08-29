29 Ağu 2020 - 19:07 Güncelleme: 29 Ağu 2020 - 19:09
Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, çocuklara kırtasiye setleri dağıttı.
Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, çocuklara kırtasiye setleri dağıttı. Prizren şehrinde düzenlenen törende Boşnak öğrencilere eğitim malzemeleri dağıtıldı.
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29 Ağu 2020 - 19:07 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.