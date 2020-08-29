Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Ağu 2020 - 20:08 G: 29 Ağu 2020 - 20:20

Son Dakika! Koronadaki yeni veriler çok korkutucu! Can kaybı da yükseldi - 29 Ağustos 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Son Dakika! Koronadaki yeni veriler çok korkutucu! Can kaybı da yükseldi - 29 Ağustos 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 064, can kaybı 6 bin 284 oldu.

29 Ağu 2020 - 20:08 AA Ankara- Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da 96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi mask
Ankara'da 96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi
Okulda koronavirüs paniği! O ilde 28 öğretmen karantinaya alındı mask
Okulda koronavirüs paniği! O ilde 28 öğretmen karantinaya alındı
Hamilelik döneminde iyot eksikliği bebekte zeka gerilemesine yol açıyor! mask
Hamilelik döneminde iyot eksikliği bebekte zeka gerilemesine yol açıyor!
Batman'da koronavirüsü yenen 250 kişi immün plazma bağışı yaptı mask
Batman'da koronavirüsü yenen 250 kişi immün plazma bağışı yaptı
O ilde son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı! Başhekim açıklama yaptı... mask
O ilde son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı! Başhekim açıklama yaptı...
Yetkililer harekete geçti... Beritan Ankara'da tedavi görecek mask
Yetkililer harekete geçti... Beritan Ankara'da tedavi görecek
Türkiye'de Kovid-19 aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor! mask
Türkiye'de Kovid-19 aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor!
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı! mask
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı!
Prof. Dr. Mehmet Akdağ koronavirüse karşı açık açık uyardı! mask
Prof. Dr. Mehmet Akdağ koronavirüse karşı açık açık uyardı!
Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son Dakika! Koronadaki yeni veriler çok korkutucu! Can kaybı da yükseldi - 29 Ağustos 2020 mask
Son Dakika! Koronadaki yeni veriler çok korkutucu! Can kaybı da yükseldi - 29 Ağustos 2020
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü mask
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü
Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi mask
Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Kayseri'de durakta bekleyen genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı mask
Kayseri'de durakta bekleyen genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı
Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı mask
Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı
Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL