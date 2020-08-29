29 Ağu 2020 - 20:08 Güncelleme: 29 Ağu 2020 - 20:20
Son Dakika! Koronadaki yeni veriler çok korkutucu! Can kaybı da yükseldi - 29 Ağustos 2020
Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.
Son Dakika! Koronadaki yeni veriler çok korkutucu! Can kaybı da yükseldi - 29 Ağustos 2020
Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 064, can kaybı 6 bin 284 oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.