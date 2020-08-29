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29 Ağu 2020 - 20:08

Son Dakika! Koronadaki yeni veriler çok korkutucu! Can kaybı da yükseldi - 29 Ağustos 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.