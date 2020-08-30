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- 30 Ağu 2020 - 09:42 G: 30 Ağu 2020 - 09:43

Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi - FOTO GALERİ

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta durdurulan ve 22 Ağustos'ta yeniden başlatılan sıcak hava balon uçuşlarına ilgi artarak devam ediyor.

30 Ağu 2020 - 09:42 AA Denizli- Kültür - Sanat

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Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi - FOTO GALERİ
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