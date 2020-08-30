Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi - FOTO GALERİ
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.
Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta durdurulan ve 22 Ağustos'ta yeniden başlatılan sıcak hava balon uçuşlarına ilgi artarak devam ediyor.
30 Ağu 2020 - 09:42 AA Denizli- Kültür - Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.