Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
"Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği bu mücadele, aynı zamanda tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olmuştur"
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği Milli Mücadelenin, tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olduğunu belirtti.
Bakan Akar, yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin son merhalesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.