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- 30 Ağu 2020 - 09:43 G: 30 Ağu 2020 - 09:44

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği bu mücadele, aynı zamanda tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olmuştur"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği Milli Mücadelenin, tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Bakan Akar, yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin son merhalesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

30 Ağu 2020 - 09:43 AA Ankara- Gündem

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