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- 30 Ağu 2020 - 13:23 G: 30 Ağu 2020 - 13:24

Sivasspor'a Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, futbolcu ve teknik heyete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Sivasspor'a Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, futbolcu ve teknik heyete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

30 Ağu 2020 - 13:23 AA Sivas- Spor

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