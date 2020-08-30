Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! 200'lükler havada uçuşuyor!
Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de her alanı derinden etkiledi. Özellikle eğlence sektörüne büyük bir sekte vuran virüs, birbirinden ilginç haberleri de beraberinde getirdi. Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! İşte detaylar..
Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! 200'lükler havada uçuşuyor!
Koronavirüs sonrası eğitimden ekonomiye, hizmetten eğlenceye her alan fazlasıyla etkilendi. Özellikle eğlence mekanları bu durumdan en çok etkilenen sektör oldu. Pavyonları ile ün yapan Ankara' da da vatandaşlar bu durumdan müzdarip. Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! İşte detaylar...
30 Ağu 2020 - 13:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.