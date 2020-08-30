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- 30 Ağu 2020 - 13:03 G: 30 Ağu 2020 - 13:30

Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! 200'lükler havada uçuşuyor!

Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de her alanı derinden etkiledi. Özellikle eğlence sektörüne büyük bir sekte vuran virüs, birbirinden ilginç haberleri de beraberinde getirdi. Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! İşte detaylar..

Tolga dumana
Tolga dumana Tüm Haberleri

Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! 200'lükler havada uçuşuyor!


Koronavirüs sonrası eğitimden ekonomiye, hizmetten eğlenceye her alan fazlasıyla etkilendi. Özellikle eğlence mekanları bu durumdan en çok etkilenen sektör oldu. Pavyonları ile ün yapan Ankara' da da vatandaşlar bu durumdan müzdarip. Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! İşte detaylar...

30 Ağu 2020 - 13:03 - Gündem

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