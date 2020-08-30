Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! 200'lükler havada uçuşuyor!



Koronavirüs sonrası eğitimden ekonomiye, hizmetten eğlenceye her alan fazlasıyla etkilendi. Özellikle eğlence mekanları bu durumdan en çok etkilenen sektör oldu. Pavyonları ile ün yapan Ankara' da da vatandaşlar bu durumdan müzdarip. Ankara'da pavyon bağımlısı adam çareyi böyle buldu! İşte detaylar...