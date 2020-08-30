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- 30 Ağu 2020 - 16:31 G: 30 Ağu 2020 - 17:01

Nilgün Balkaç Canlı Yayında Neden Bayıldı! Nilgün Balkaç kimdir? Kaç yaşında? Hastalığı ne?

TRT Haber spikeri olan Nilgün Balkaç canlı yayında bayılması ile merak konusu oldu. Nilgün Balkaç Canlı Yayında Neden Bayıldı! Nilgün Balkaç kimdir? Kaç yaşında? Hastalığı ne?İşte detaylar…

TRT Haber spikeri olan Nilgün Balkaç canlı yayında bayılması ile merak konusu oldu. Nilgün Balkaç Canlı Yayında Neden Bayıldı! Nilgün Balkaç kimdir? Kaç yaşında? Hastalığı ne?İşte detaylar…

TRT Haber sabah programı esnasında havaların sıcak olması sunucuyu başta zor anlara yaşattı. El işareti ile su istemesine rağmen yayına devam edildi. Bir ara haber sunmakta zorlanan Nilgün Balkaç başını ellerini arasına koydu. O saatlerden sonrada baygınlık geçirdi. İşte Nilgün Balkaç'ın bayılma anını gösteren haber videosu..

TRT Haber sabah programı esnasında havaların sıcak olması sunucuyu başta zor anlara yaşattı. El işareti ile su istemesine rağmen yayına devam edildi. Bir ara haber sunmakta zorlanan Nilgün Balkaç başını ellerini arasına koydu. O saatlerden sonrada baygınlık geçirdi. İşte Nilgün Balkaç'ın bayılma anını gösteren haber videosu..

30 Ağu 2020 - 16:31 - Yaşam

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