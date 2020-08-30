Nilgün Balkaç Canlı Yayında Neden Bayıldı! Nilgün Balkaç kimdir? Kaç yaşında? Hastalığı ne?
TRT Haber spikeri olan Nilgün Balkaç canlı yayında bayılması ile merak konusu oldu. Nilgün Balkaç Canlı Yayında Neden Bayıldı! Nilgün Balkaç kimdir? Kaç yaşında? Hastalığı ne?İşte detaylar…
TRT Haber spikeri olan Nilgün Balkaç canlı yayında bayılması ile merak konusu oldu. Nilgün Balkaç Canlı Yayında Neden Bayıldı! Nilgün Balkaç kimdir? Kaç yaşında? Hastalığı ne?İşte detaylar…
TRT Haber sabah programı esnasında havaların sıcak olması sunucuyu başta zor anlara yaşattı. El işareti ile su istemesine rağmen yayına devam edildi. Bir ara haber sunmakta zorlanan Nilgün Balkaç başını ellerini arasına koydu. O saatlerden sonrada baygınlık geçirdi. İşte Nilgün Balkaç'ın bayılma anını gösteren haber videosu..
TRT Haber sabah programı esnasında havaların sıcak olması sunucuyu başta zor anlara yaşattı. El işareti ile su istemesine rağmen yayına devam edildi. Bir ara haber sunmakta zorlanan Nilgün Balkaç başını ellerini arasına koydu. O saatlerden sonrada baygınlık geçirdi. İşte Nilgün Balkaç'ın bayılma anını gösteren haber videosu..
30 Ağu 2020 - 16:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.