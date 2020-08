Gazi Koşusu BİRİNCİSİ Call To Victory sahibi kim? Call To Victory ne demek, Sahibi Ayşegül Kurtel kimdir?

Gazi koşusu 2020 bugün saat:17.00 da koşulacak. Gazi Koşusu Favorisi Call To Victory ingiliz atı merak konusu oldu. Gazi Koşusu Favorisi Call To Victory sahibi kim? Call To Victory ne demek, Sahibi Ayşegül Kurtel kimdir? İşte detaylar...

SON DAKİKA: At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.

94. Gazi Koşusu’nda en büyük favorilerden birisi olan Call To Victory isimli 3 yaşlı İngiliz safkanı şimdiden herkesin gözdesi haline geldi. At yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu’na jokey Ahmet Çelik ile katılacak olan Call To Victory isimli safkanın ne demek olduğu da yarış severler tarafından araştırılıyor. Peki, Call To Victory ne demek? Call To Victory sahibi kim?