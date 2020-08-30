Gazi Koşusu BİRİNCİSİ Call To Victory sahibi kim? Call To Victory ne demek, Sahibi Ayşegül Kurtel kimdir?
Gazi koşusu 2020 bugün saat:17.00 da koşulacak. Gazi Koşusu Favorisi Call To Victory ingiliz atı merak konusu oldu. Gazi Koşusu Favorisi Call To Victory sahibi kim? Call To Victory ne demek, Sahibi Ayşegül Kurtel kimdir? İşte detaylar...
Gazi koşusu 2020 bugün saat:17.00 da koşulacak. Gazi Koşusu Favorisi Call To Victory ingiliz atı merak konusu oldu. Gazi Koşusu Favorisi Call To Victory sahibi kim? Call To Victory ne demek, Sahibi Ayşegül Kurtel kimdir? İşte detaylar...
SON DAKİKA: At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.
94. Gazi Koşusu’nda en büyük favorilerden birisi olan Call To Victory isimli 3 yaşlı İngiliz safkanı şimdiden herkesin gözdesi haline geldi. At yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu’na jokey Ahmet Çelik ile katılacak olan Call To Victory isimli safkanın ne demek olduğu da yarış severler tarafından araştırılıyor. Peki, Call To Victory ne demek? Call To Victory sahibi kim?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.