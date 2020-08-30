Ankara'da koronavirüs yalanı! Eşim koronavirüs deyip izin aldı! Sonrasında yaşananlar pes dedirtti!
Ankara'da koronavirüs yalanı! Eşim koronavirüs deyip izin aldı! Sonrasında yaşananlar pes dedirtti! Ankara'da bir matbaa atölyesinde çalışan H.T, önceki gün işyerini aradı ve eşinin koronavirüs olduğunu söyledi. Bakın sonra neler oldu...
Ankara'da koronavirüs yalanı! Eşim koronavirüs deyip izin aldı! Sonrasında yaşananlar pes dedirtti!
Ankara'da bir matbaa atölyesinde çalışan H.T, önceki gün işyerini aradı ve eşinin koronavirüs olduğunu söyledi. Eşinin koronavirüse yakalandığını belirten H.T bir süre işe gelemeyeceğini belirtti. Herkesin tedirgin ve hassas olduğu bu konu ile ilgili gelen bu haber iş arkadaşlarını ve iş verenleri korkuttu. Ankara'da koronavirüs yalanı! Eşim koronavirüs deyip izin aldı! Sonrasında yaşananlar pes dedirtti! İşte detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.