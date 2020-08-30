Ankara'da koronavirüs yalanı! Eşim koronavirüs deyip izin aldı! Sonrasında yaşananlar pes dedirtti!

Ankara'da bir matbaa atölyesinde çalışan H.T, önceki gün işyerini aradı ve eşinin koronavirüs olduğunu söyledi. Eşinin koronavirüse yakalandığını belirten H.T bir süre işe gelemeyeceğini belirtti. Herkesin tedirgin ve hassas olduğu bu konu ile ilgili gelen bu haber iş arkadaşlarını ve iş verenleri korkuttu. Ankara'da koronavirüs yalanı! Eşim koronavirüs deyip izin aldı! Sonrasında yaşananlar pes dedirtti! İşte detaylar..