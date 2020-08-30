Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi. Özel üniversiteler için de geçerli olan kararda, indirimin 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında arasında verilen eğitim için geçerli olacağı belirtildi.

Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1’e indirilerek bu farkın corona virüs sürecinde velilere olumlu yansıması amaçlandı. Peki, Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde...