Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak?
Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Resmi Gazete’de 29 Ağustos günü yayınlanarak Cumhurbaşkanı onayı ile özel okullara KDV indirimi yapıldı. Özel okullara yapılan KDV indiriminden tüm okullar ve üniversiteler de yararlanacak. Peki, KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan özel okul KDV indirimi...
Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak?
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi. Özel üniversiteler için de geçerli olan kararda, indirimin 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında arasında verilen eğitim için geçerli olacağı belirtildi.
Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1’e indirilerek bu farkın corona virüs sürecinde velilere olumlu yansıması amaçlandı. Peki, Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde...
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.