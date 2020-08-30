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- 30 Ağu 2020 - 23:20 G: 30 Ağu 2020 - 23:21

Rekor için 24 saatte koşu bandında 213 kilometre koştu

Ultra maratoncu Ali Kansu: "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda rekor kırdığım için çok mutluyum" "Bundan sonraki hedefim, 24 saatte 265 kilometreyi geçerek dünya rekorunu kırmak ve Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek"

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Rekor için 24 saatte koşu bandında 213 kilometre koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ultra maratoncu Ali Kansu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye rekoru kırmak için koşu bandında 24 saatte 213,7 kilometre koştu.

30 Ağu 2020 - 23:20 AA Antalya- Spor

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