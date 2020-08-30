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30 Ağu 2020 - 23:20

Rekor için 24 saatte koşu bandında 213 kilometre koştu

Ultra maratoncu Ali Kansu: "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda rekor kırdığım için çok mutluyum" "Bundan sonraki hedefim, 24 saatte 265 kilometreyi geçerek dünya rekorunu kırmak ve Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek"