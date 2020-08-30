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30 Ağu 2020 - 23:41

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı

İHA'ların özel bir yazılımla kontrol edildiği gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu