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- 31 Ağu 2020 - 00:00 G: 31 Ağu 2020 - 00:01

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, vaka sayısı 268 bin 546, vefat sayısı 6 bin 326 olarak kayıtlara geçti Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 1911 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ...

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 91 bin 302 test yapıldı, 1482 kişide Kovid-19 tespit edildi.

31 Ağu 2020 - 00:00 AA Ankara- Sağlık

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