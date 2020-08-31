Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 Ağu 2020 - 11:24 G: 31 Ağu 2020 - 11:25

Tek dokunuşta tüm Huawei cihazlar arasında bağlantı

Huawei Share ve OneHop teknolojileri PC, tablet ve telefon gibi cihazlar arasında veri alışverişini sorun olmaktan çıkartıyor ve tek dokunuş ile tüm cihazlar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

Huawei Share ve OneHop teknolojileri PC, tablet ve telefon gibi cihazlar arasında veri alışverişini sorun olmaktan çıkartıyor ve tek dokunuş ile tüm cihazlar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

Huawei açıklamasına göre, evden çalışırken ve telefonla bilgisayar arasında dosya veya fotoğraf aktarmak istenildiğinde cihazlar arasında bağlantı kurmak için bir kabloya ihtiyaç bulunuyor. Çoğu kullanıcı bilgisayar, tablet, hoparlör ve cep telefonu gibi birden çok cihaza sahip ancak telefondaki içeriği hoparlöre veya TV'ye aktarmak istenildiğinde nereden başlanacağı bilinmiyor.

Cihazlar arasındaki donanım engelleri, tüketici deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Tüketiciler, gittikçe daha fazla akıllı cihaz kullanıyor, cihazlar arası akıllı bağlantı deneyimine her geçen gün daha da fazla ihtiyaç duyuyor. Tüketicilerin ister ofiste ister evde veya hareket halindeyken herhangi bir senaryodaki bir cihaza kolayca bağlanmasını sağlamak için Huawei, teknolojisini kullanarak Huawei Share'ı geliştirdi.

Huawei Share; sadece telefonlar arasında dosya paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonlar ve diğer akıllı cihazlar arasında da dosya aktarımı, ses paylaşımı ve ağ bağlantısı gibi OneHop etkileşim modları sağlayarak daha doğal bir etkileşim deneyimi sağlıyor.

31 Ağu 2020 - 11:24 AA Ankara- Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ece Haraç "Hobi olsun" diye başladığı masa tenisinde gözünü dünyanın zirvesine çevirdi mask
Ece Haraç "Hobi olsun" diye başladığı masa tenisinde gözünü dünyanın zirvesine çevirdi
Sincan Belediyesi'nden “Dijital” Kültür-Sanat mask
Sincan Belediyesi'nden “Dijital” Kültür-Sanat
Son dakika altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar? - 31 Ağustos 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar? - 31 Ağustos 2020
Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ile ilgili flaş karar! mask
Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ile ilgili flaş karar!
Pandemi zafer coşkusuna engel olamadı - Foto Haber mask
Pandemi zafer coşkusuna engel olamadı - Foto Haber
DJ Ben Böhmer Kapadokya'da sıcak hava balonunda performans sergiledi mask
DJ Ben Böhmer Kapadokya'da sıcak hava balonunda performans sergiledi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL