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31 Ağu 2020 - 11:34

Ailesine destek için dondurmacıda çalışan genç kazandığı üniversiteyle gururlandırdı

Balıkesir'de, dondurmacıda çalışıp yevmiyesiyle satın aldığı kitaplarla hazırlandığı YKS'de Hacettepe Üniversitesini kazanan Yahya Çiftlik, lisans eğitimi alacak olmanın heyecanını yaşıyor Yahya Çiftlik: "Öğretmenlerim hayatımda çığır açtı. Öğretmenlerim bana ilgi göstermeseydi büyük ihtimalle bu noktaya gelemezdim" Anne Neşe Çiftlik: "Ben de oğluma her zaman destek oldum. Bir anne olarak çok gururlandım"