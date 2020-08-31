Ailesine destek için dondurmacıda çalışan genç kazandığı üniversiteyle gururlandırdı
Balıkesir'de, dondurmacıda çalışıp yevmiyesiyle satın aldığı kitaplarla hazırlandığı YKS'de Hacettepe Üniversitesini kazanan Yahya Çiftlik, lisans eğitimi alacak olmanın heyecanını yaşıyor Yahya Çiftlik: "Öğretmenlerim hayatımda çığır açtı. Öğretmenlerim bana ilgi göstermeseydi büyük ihtimalle bu noktaya gelemezdim" Anne Neşe Çiftlik: "Ben de oğluma her zaman destek oldum. Bir anne olarak çok gururlandım"
Ailesine destek için dondurmacıda çalışan genç kazandığı üniversiteyle gururlandırdı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ailesine maddi destek olmak için çalıştığı dondurmacıdan elde ettiği yevmiyeyle kitap satın alıp, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Yahya Çiftlik (18), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanarak anne ve babasını gururlandırdı.
31 Ağu 2020 - 11:34 AA - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.