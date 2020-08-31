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- 31 Ağu 2020 - 21:53 G: 31 Ağu 2020 - 21:55

Suriye'de sınırda çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı

Hatay sınırındaki ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, Türkiye tarafında 2 dekar kızılçam ormanı zarar gördü Suriye tarafındaki yangın devam ediyor YANGININ TÜRKİYE'YE SIÇRAMASI VE DETAY EKLENDİ

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Suriye'de sınırda çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında Suriye topraklarında başlayan orman yangını Türkiye'ye sıçradı.

31 Ağu 2020 - 21:53 AA Hatay- Gündem

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