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- 31 Ağu 2020 - 22:05 G: 31 Ağu 2020 - 22:08

Son Dakika: Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşireyi tehdit eden Kaan Altınok gözaltına alındı

_Sosyal medyada hemşireye hakaret eden kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen S.K.A'nın Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen S.K.A'nın, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

KAAN ALTINOK KİMDİR?

Bir süre sonunda ise Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak, “Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın” paylaşımında bulunarak tweetini sildi.

Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

31 Ağu 2020 - 22:05 AA Ankara- Asayiş

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