Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu

Türkiye’de her yıl yüzde 90’ı insan kaynaklı olan 2000’in üstünde orman yangını yaşanıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün 31 Ağustos’a kadar olan verilerinde 2020 başından bu yana çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla yaşanan yangınlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’ne ünlü simalardan da destek geldi. Aralarında usta oyuncu Cüneyt Arkın başta olmak üzere, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından pek çok ünlü çektikleri videolar ile orman yangınları için uyarıda bulundular.