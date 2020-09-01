Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
Türkiye’de her yıl yüzde 90’ı insan kaynaklı olan 2000’in üstünde orman yangını yaşanıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün 31 Ağustos’a kadar olan verilerinde 2020 başından bu yana çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü.
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
Türkiye’de her yıl yüzde 90’ı insan kaynaklı olan 2000’in üstünde orman yangını yaşanıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün 31 Ağustos’a kadar olan verilerinde 2020 başından bu yana çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla yaşanan yangınlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’ne ünlü simalardan da destek geldi. Aralarında usta oyuncu Cüneyt Arkın başta olmak üzere, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından pek çok ünlü çektikleri videolar ile orman yangınları için uyarıda bulundular.
01 Eyl 2020 - 12:39 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.