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- 02 Eyl 2020 - 22:40 G: 02 Eyl 2020 - 22:59

Breaking Bad dizisinin konusu ne? Breaking Bad oyuncuları kimler? Dizi nerede çekildi, Kaç Bölüm

Netflix dizileri izlenmeye ve nerakedilmeye devam ediyor. Breaking Bad dizisinin konusu ne? Breaking Bad oyuncuları kimler? Dizi nerede çekildi, Kaç Bölüm haber detayında

Pandemi Sürecinde Evde İzlenilecek En İyi Netflix Dizileri. Koronavirüs salgını nedeniyle günlerimizin neredeyse tamamını evde geçiriyoruz. Evde boş durmak istemeyen ve zamanını daha keyifli ve kaliteli geçirmek isteyenler için Breaking Bad Netflix dizisini sizler için derledik. Şimdiden iyi seyirler…

Breaking Bad Konusu Nedir?

Breaking Bad, 2008-2013 yılları arası yayınlanmış ve 5 sezon devam etmiş bir dizidir. Dizinin başkarakteri olan Walter White (Bryan Cranston) , 50 yaşında başarılı sayılabilecek bir kimya öğretmenidir.

Ailesine daha iyi bakabilmek için ek iş olarak araba yıkamacısında çalışan Walter, bir süre sonra nefes alıp verişinde ve vücudunda rahatsızlıklar hisseder. Rahatsızlıkları sonucu doktora görünür, Walter White’a akciğer kanseri teşhisi konur ve kısa bir ömrü kaldığını öğrenir.

Hayatı boyunca dürüst ve gururlu bir şekilde yaşamış ancak sonucunda bir şey elde edememiş biri olduğunu düşünen Walter hem kendisinin hem de ailesinin geleceğini değiştirmek adına farklı kararlar alır ve karanlık işlere girer.

Breaking Bad dizisi nerede çekildi?

Breaking Bad, Amerikanın güneyinde, New Mexico'nun fEyaleti Albuquerque şehrinde çekildi. Dizi Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başarılı rolü ve dizinin sıra dışı senaryosuyla hala büyük bir izleyici kitlesine sahip bir dizi olmayı başarmıştır.

Breaking Bad Oyuncu Kadrosunda Kimler Vardır?

Bryan Cranston- Rolü: Walter White

Anna Gunn-Rolü: Skyler White

Aaron Paul-Rolü: Jesse Pinkman

Dean Norris-Rolü: Hank Schrader

Betsy Brandt-Rolü: Marie Schrader

RJ Mitte-Rolü: Walter White JR

Bob Odenkirk-Rolü: Saul Goodman

Giancarlo Esposito-Rolü: Gustavo ‘Gus’ Fring

IMDb Puanı Kaç?

 IMDb: 9,5/10

Breaking Bad Konusu Nedir?
Breaking Bad, 2008-2013 yılları arası yayınlanmış ve 5 sezon devam etmiş bir dizidir. Dizinin başkarakteri olan Walter White (Bryan Cranston) , 50 yaşında başarılı sayılabilecek bir kimya öğretmenidir.

02 Eyl 2020 - 22:40 Ankara- Dizi Haberleri

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