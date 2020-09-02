Breaking Bad dizisinin konusu ne? Breaking Bad oyuncuları kimler? Dizi nerede çekildi, Kaç Bölüm
Netflix dizileri izlenmeye ve nerakedilmeye devam ediyor. Breaking Bad dizisinin konusu ne? Breaking Bad oyuncuları kimler? Dizi nerede çekildi, Kaç Bölüm haber detayında
Pandemi Sürecinde Evde İzlenilecek En İyi Netflix Dizileri. Koronavirüs salgını nedeniyle günlerimizin neredeyse tamamını evde geçiriyoruz. Evde boş durmak istemeyen ve zamanını daha keyifli ve kaliteli geçirmek isteyenler için Breaking Bad Netflix dizisini sizler için derledik. Şimdiden iyi seyirler…
Breaking Bad Konusu Nedir?
Breaking Bad, 2008-2013 yılları arası yayınlanmış ve 5 sezon devam etmiş bir dizidir. Dizinin başkarakteri olan Walter White (Bryan Cranston) , 50 yaşında başarılı sayılabilecek bir kimya öğretmenidir.
Ailesine daha iyi bakabilmek için ek iş olarak araba yıkamacısında çalışan Walter, bir süre sonra nefes alıp verişinde ve vücudunda rahatsızlıklar hisseder. Rahatsızlıkları sonucu doktora görünür, Walter White’a akciğer kanseri teşhisi konur ve kısa bir ömrü kaldığını öğrenir.
Hayatı boyunca dürüst ve gururlu bir şekilde yaşamış ancak sonucunda bir şey elde edememiş biri olduğunu düşünen Walter hem kendisinin hem de ailesinin geleceğini değiştirmek adına farklı kararlar alır ve karanlık işlere girer.
Breaking Bad dizisi nerede çekildi?
Breaking Bad, Amerikanın güneyinde, New Mexico'nun fEyaleti Albuquerque şehrinde çekildi. Dizi Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başarılı rolü ve dizinin sıra dışı senaryosuyla hala büyük bir izleyici kitlesine sahip bir dizi olmayı başarmıştır.
Breaking Bad Oyuncu Kadrosunda Kimler Vardır?
Bryan Cranston- Rolü: Walter White
Anna Gunn-Rolü: Skyler White
Aaron Paul-Rolü: Jesse Pinkman
Dean Norris-Rolü: Hank Schrader
Betsy Brandt-Rolü: Marie Schrader
RJ Mitte-Rolü: Walter White JR
Bob Odenkirk-Rolü: Saul Goodman
Giancarlo Esposito-Rolü: Gustavo ‘Gus’ Fring
IMDb Puanı Kaç?
IMDb: 9,5/10
Breaking Bad Konusu Nedir?
Breaking Bad, 2008-2013 yılları arası yayınlanmış ve 5 sezon devam etmiş bir dizidir. Dizinin başkarakteri olan Walter White (Bryan Cranston) , 50 yaşında başarılı sayılabilecek bir kimya öğretmenidir.
02 Eyl 2020 - 22:40 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.